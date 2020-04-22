В департаменте здравоохранения рассказали о неожиданных вещах, которые тоже надо дезинфицировать

Вадим Карасев

Даже строго соблюдая режим самоизоляции можно подхватить коронавирусную инфекцию. В департаменте здравоохранения рассказали о неожиданных вещах, которые люди часто забывают дезинфицировать.

Во-первых многие забывают дезинфицировать сам флакон антисептического средства. После того, как все воспользовались санитайзером, на нем остается огромное количество бактерий. Его берут грязными руками и хранят в самых разных местах. Поэтому после дезинфекции рук обязательно обработайте и емкость средства.

Наручные часы тоже редко обрабатывают. Если они находятся у вас на руке целый день, то на них также скапливаются бактерии и инфекции.

Когда вы идете гулять с домашним животным, вы трогаете множество вещей. Однако редко, кто после прогулки обрабатывает поводок животного. А ведь он является потенциальным рассадником Covid-19. Обязательно после прогулки мойте лапы животному и обрабатывайте его поводок.

Периодически обрабатывайте зарядки от гаджетов и наушники. Ведь эти предметы часто лежат в самых разных местах, а потом мы их трогаем. Медики советуют дезинфицировать эти предметы несколько раз в день.

Ну и конечно один из самых грязных предметов в доме - пульт от телевизора. Его трогают все домочадцы множество раз в день, при этом пульт может лежать где угодно. Этот предмет также необходимо периодически обрабатывать.

При возвращении домой также не забудьте обработать ключи, добавили медики, пишет РИА Новости.