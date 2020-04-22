В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

Лидия Мартынова

Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник в ДНР сообщили о 12 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике 27 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия.

"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 185 единиц", - добавил представитель ведомства.