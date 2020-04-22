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В Госдуме предложили прекратить блокировки Telegram

В Госдуме предложили прекратить блокировки TelegramФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили официально прекратить блокировки мессенджера Telegram. Соответствующий законопроект направлен премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, речь идет о разблокировке официальных сервисов, которые используются госорганами для распространения информации во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В частности, имеется в виду и Telegram. Несмотря на официальную блокировку мессенджера, его используют оперштабы Москвы и Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

Авторы законопроекта подчеркивают, что Telegram без проблем работает у большинства российских пользователей. «В случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок», — отмечают они. По мнению Тумусова и Ионина, дальнейшая блокировка наносит ущерб не мессенджеру, а престижу государственной власти в России.

Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей. Попытки блокировок в 2018 году привели к проблемам с доступом к сторонним сайтам. Спустя несколько недель сотрудники надзорного ведомства отказались от «веерных блокировок». 8 октября 2019 года в Роскомнадзоре сообщили о создании другой системы, которая поможет заблокировать в России Telegram полностью в течение года.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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