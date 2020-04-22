В Казахстане ограничили снятие наличных

Вадим Карасев

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Национальный банк Казахстана установил лимит на снятие наличных денег с банковских счетов для юрлиц. Об этом говорится в сообщении регулятора.

С 1 июня ограничение для малого бизнеса составит 20 миллионов тенге (3,5 миллиона рублей), для среднего — 120 миллионов тенге (21 миллион), для крупного — 150 миллионов тенге в месяц (26 миллионов).

Превысить установленный лимит можно, если предоставить достаточное обоснование. Его рассмотрят в течение трех дней.

Ограничения не коснутся индивидуальных предпринимателей, физлиц, микропредприятий и ряда юридических лиц, которые работают в сфере торговли, питания, медицины и сельского хозяйства.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев еще в прошлом году говорил о необходимости ограничить выдачу наличных, объясняя это борьбой с теневой экономикой.

В прошлом месяце в России был зафиксирован рост спроса населения на наличные деньги на фоне неопределенности из-за пандемии коронавируса.