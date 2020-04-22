В Литве эмигрантов и иностранцев будут лечить от коронавируса за госсчет

Анастасия Иванова

В Литве иностранцев и эмигрантов, у которых нет медицинской страховки, планируют лечить от коронавируса за счет государственных средств. Соответствующее решение было принято министром здравоохранения республики Аурелиюсом Веригой, чтобы обезопасить литовских граждан, сообщает RuBaltic.ru.

Теперь медицинские учреждения Литвы обязаны принимать иностранцев и эмигрантов, заразившихся Covid-19. Лечение этих пациентов будет оплачиваться из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, а затем средства компенсируют из государственного резерва.

Карантин в Литве был объявлен 16 марта. Ожидается, что власти не снимут его 27 апреля, а продлят до 11 мая. На сегодняшний день в республике Covid-19 диагностирован у 1 350 человек, 37 пациентов скончались.