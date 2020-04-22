В правительстве разрешили до 2021 года не осуществлять поверку счетчиков

Вадим Карасев

Представители Росстандарта сообщили, что Правительством РФ дано разрешение не проводить сверку бытовых приборов учета до начала 2021 года. Даже в случае, если сроки уже истекли, неустойка с собственника взыскиваться не будет.

Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами - потребителями коммунальных услуг - без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки, - приводит сообщение Росстандарта ТАСС.

В свою очередь управляющие и ресурсоснабжающие компании обязаны принимать показания с этих приборов для осуществления коммунальных платежей. Штрафы и пени при этом не должны начисляться.

Решение принято в целях соблюдения установленных ограничительных мер на фоне пандемии COVID-19 и закреплено постановлением правительства.

Росаккредитация и Росстандарт уже направили необходимые разъяснения в организации, осуществляющие поверку бытовых счетчиков. Также в ведомствах напомнили о возможных мошеннических действиях в сфере услуг по поверке приборов учета.

Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности, - заявили представители ведомства.

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