В РЭУ им. Г.В. Плеханова рассказали, как сдержать распространение COVID-19 в России

Вадим Карасев

Доцент кафедры экономической статистики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала о том, каким способом власти страны могут сдержать распространение коронавирусной инфекции на территории страны.

Так, по словам Лебединской, в настоящее время 70% заболевших россиян определены в Москве и области, остальные 30% находятся в регионах. Если данная пропорция сохранится, то Россия не поднимется в рейтинге стран, охваченных пандемией.

Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля. Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и север (добывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВПК, — рассказала доцент РИА Новости.

По мнению Лебединской на данный момент распространение инфекции больше сдерживается за счет особенностей “территориального размещения населения” и “сформировавшейся агломерации”. Также особую роль играет и “ограничение в передвижении на транспорте”.

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