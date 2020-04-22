Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В РЭУ им. Г.В. Плеханова рассказали, как сдержать распространение COVID-19 в России

В РЭУ им. Г.В. Плеханова рассказали, как сдержать распространение COVID-19 в России

В РЭУ им. Г.В. Плеханова рассказали, как сдержать распространение COVID-19 в России

Доцент кафедры экономической статистики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала о том, каким способом власти страны могут сдержать распространение коронавирусной инфекции на территории страны.

Так, по словам Лебединской, в настоящее время 70% заболевших россиян определены в Москве и области, остальные 30% находятся в регионах. Если данная пропорция сохранится, то Россия не поднимется в рейтинге стран, охваченных пандемией.

Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля. Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и север (добывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВПК, — рассказала доцент РИА Новости.

По мнению Лебединской на данный момент распространение инфекции больше сдерживается за счет особенностей “территориального размещения населения” и “сформировавшейся агломерации”. Также особую роль играет и “ограничение в передвижении на транспорте”.

Читайте также: Обнародована карта распространения коронавируса в Ростовской области
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Две сотни российских моряков застряли в испанском порту
Две сотни российских моряков застряли в испанском порту
На детские мастер-классы "Тавриды" поступило более двух тысяч заявок
На детские мастер-классы "Тавриды" поступило более двух тысяч заявок
«Шоколадница» приготовилась закрыть половину кофеен
«Шоколадница» приготовилась закрыть половину кофеен
Анна Седокова: «У меня был секс втроем с женщинами в период «ВИА Гры»
Анна Седокова: «У меня был секс втроем с женщинами в период «ВИА Гры»
Зеленский заявил о необходимости "перезагрузить" судебную систему
Зеленский заявил о необходимости "перезагрузить" судебную систему
В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса
В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса
Кремль опроверг беспокойство Путина за свой рейтинг во время пандемии
Кремль опроверг беспокойство Путина за свой рейтинг во время пандемии
Зеленский пригрозил сменить тактику по отношению к Донбассу
Зеленский пригрозил сменить тактику по отношению к Донбассу
Баку: Ереван своими заявлениями срывает переговорный процесс
Баку: Ереван своими заявлениями срывает переговорный процесс
Ольга Бузова: «Когда я была в браке, у нас не получилось родить»
Ольга Бузова: «Когда я была в браке, у нас не получилось родить»
Космонавт Юрчихин считает колонизацию Марса "очень далеким делом"
Космонавт Юрчихин считает колонизацию Марса "очень далеким делом"
Лунный день сегодня 22 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 22 апреля 2020 года

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях

Еще по теме

Эксперт: Если «запылают субъекты», ситуация в России выйдет из-под контроля
Рост смертности от онкологии в России объяснили
Продолжительность жизни россиян сравнили с дореволюционными показателями
Подсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США