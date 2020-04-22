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В России из конфискованного алкоголя захотели делать антисептики

В России из конфискованного алкоголя захотели делать антисептикиФото: РИА Новости

Из конфискованного алкоголя захотели делать антисептики. С таким предложением обратился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин к главе правительства Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

Как пояснил сенатор, такая инициатива может быть актуальной, если в регионах снова резко увеличится спрос на антисептики. Кроме того, регионы смогут использовать резервы конфискованных спирта и алкоголя, если своего сырья для изготовления антисептиков у них нет.

Сейчас такой спирт и готовая продукция подлежат исключительно уничтожению. Однако конфискат сначала необходимо денатурировать, чтобы исключить его употребление внутрь.

По оценкам Рябухина, сейчас на складах Росспиртпрома сейчас находится 900 тысяч декалитров конфискованной нелегальной готовой продукции, а также еще 23 миллиона декалитров спирта, изъятого по итогам контрольных мероприятий в 2019 году.

Также сенатор предложил правительству рассмотреть вопрос быстрого развертывания производства антисептиков в России. Обычно для изготовления такой продукции предприятию необходимо получить лицензии у Минпромторга и Минздрава. Это занимает существенный промежуток времени, однако в условиях распространения в России коронавируса процесс можно сократить до трех дней, считает парламентарий.

Ранее врач-фармаколог поликлиники № 1 управделами президента Игорь Федоров предупредил россиян об опасности самодельного антисептика. По его словам, неправильно приготовленный дома спиртосодержащий раствор не убьет коронавирус. В таком случае человек на самом деле не обработает руки, что может стать «роковой ошибкой».

По последним данным, в России зарегистрировано 152 763 случая заражения в 85 регионах. За весь период выздоровели 3873 человека, умерли 456 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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