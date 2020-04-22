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В России на 1 тыс. женщин приходится 866 мужчин

В России на 1 тыс. женщин приходится 866 мужчин

В России на начало 2020 года проживали 68,1 млн мужчин и 78,6 млн женщин. При этом, как рассказали RT в Росстате, на 1000 женщин приходилось 866 мужчин.

Число мужчин превышает число женщин лишь в возрастной категории от 0 до 29 лет, где на 1000 женщин приходится 1050 мужчин. В возрастной категории 30—39 лет на тысячу женщин приходится 999 мужчин, а среди россиян от 40 до 49 лет этот показатель уже снижается до 926, от 50 до 59 лет — до 839.

В возрасте от 60 до 89 лет разница становится более заметной. Так, на тысячу женщин в среднем пришлось почти в два раза меньше мужчин такого же возраста — 569.

Самая заметная разница отмечается в возрастной категории 90—99 лет — на тысячу женщин приходится всего 289 мужчин такого же возраста. Среди долгожителей в возрасте 100 лет и старше соотношение составило 436 мужчин на тысячу женщин.

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# Россия
По материалам: eadaily.com

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