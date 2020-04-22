Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 145 тысяч человек

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 145 тысяч человек

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 145 тысяч человек

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Порядка 145 тысяч россиян находятся под медицинским наблюдением в связи с подозрением на инфицирование новой коронавирусной инфекцией. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщает 22 апреля пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 145 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что количество тестов на коронавирус в России превысило 2,2 млн, а за последние сутки проведено 109 тысяч исследований.

Во вторник сообщалось, что за сутки в стране выявлено 5 642 новых случая заражения инфекцией. Всего в стране по состоянию на вчерашний день насчитывалось 52 763 больных. За весь период выздоровели 3 873 человека, умерли — 456.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая
Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая
Аарон Картер впервые станет отцом
Аарон Картер впервые станет отцом
В сети обнаружили универсальный способ побороть бессонницу
В сети обнаружили универсальный способ побороть бессонницу
Как жена Ромы Жукова с шестью детьми выживает в кризис
Как жена Ромы Жукова с шестью детьми выживает в кризис
В России на 1 тыс. женщин приходится 866 мужчин
В России на 1 тыс. женщин приходится 866 мужчин
Определено соотношение мужчин и женщин в России
Определено соотношение мужчин и женщин в России
Лукашенко угрожает привлечь к ответственности тех, кто заставляет школьников носить маски
Лукашенко угрожает привлечь к ответственности тех, кто заставляет
Названы лучшие лимоны
Названы лучшие лимоны
Путин ежедневно общается с экспертами по ситуации с коронавирусом
Путин ежедневно общается с экспертами по ситуации с коронавирусом
Брэд Питт выступил в качестве приглашенного синоптика в новостях
Брэд Питт выступил в качестве приглашенного синоптика в новостях
Нумерологический гороскоп на май 2020 года
Нумерологический гороскоп на май 2020 года
Путин проведет ряд международных телефонных разговоров
Путин проведет ряд международных телефонных разговоров

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

Еще по теме

В России более 72 тыс. человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
Количество смертей от коронавируса в мире превысило 95 тысяч, подтвердили в ВОЗ
В России под наблюдением в связи с коронавирусом находятся 4 тыс. человек
В России на коронавирус медики проверяют более 4 тысяч человек