В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 145 тысяч человек

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Порядка 145 тысяч россиян находятся под медицинским наблюдением в связи с подозрением на инфицирование новой коронавирусной инфекцией. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщает 22 апреля пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 145 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что количество тестов на коронавирус в России превысило 2,2 млн, а за последние сутки проведено 109 тысяч исследований.

Во вторник сообщалось, что за сутки в стране выявлено 5 642 новых случая заражения инфекцией. Всего в стране по состоянию на вчерашний день насчитывалось 52 763 больных. За весь период выздоровели 3 873 человека, умерли — 456.