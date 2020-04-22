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В Северной Корее промолчали о здоровье Ким Чен Ына

В Северной Корее промолчали о здоровье Ким Чен ЫнаФото: Виталий Аньков / РИА

Власти и СМИ Северной Кореи никак не отреагировали на сообщения о проблемах со здоровьем у лидера страны Ким Чен Ына, прозвучавших в Южной Корее и на Западе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сообщается, что все репортажи и публикуемые материалы выглядят так, как если бы днем ранее не сообщалось, что политик находится в критическом состоянии.

По мнению Тхэ Ён Хо, бывшего посла КНДР в Лондоне, сбежавшего из страны в Южную Корею в 2016 году, такое поведение государственных медиа необычно. Ранее они быстро реагировали на иностранные сообщения по поводу северокорейского лидера, чтобы опровергнуть различные слухи о нем.

«Всякий раз, когда о нем сообщали что-то противоречивое, Северная Корея в считанные дни действовала, чтобы показать, что он жив и здоров», — цитирует агентство его слова.

Ранее северокорейское агентство Yonhap опровергло данные об ухудшении самочувствия северокорейского лидера. Это подтвердил и представитель администрации президента Южной Кореи.

21 апреля CNN сообщило, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции. Сведения в Вашингтоне получают от одного из американских представителей с прямым доступом к информации.

Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля, что вызвало целый ряд подозрений по поводу состояния его здоровья. За четыре дня до этого он присутствовал на правительственном заседании.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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