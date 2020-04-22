В Совфеде предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя
Сегодня, 02:35 Влада Некрасова
Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой использовать конфискованный нелегальный алкоголь при производстве антисептиков. Об этом сенатор сообщил газете "Известия".
Парламентарий уточнил, что письмо с просьбой изучить этот вопрос он направил в кабмин еще 13 апреля.
По мнению Рябухина, такая мера будет актуальной при повторении повышенного спроса на антисептики. Субъекты федерации смогут в перспективе воспользоваться резервами конфиската при недостатке своего сырья.
Росспиртпрома. Сенатор подчеркнул, что условия пандемии оправдывают использование альтернативных мер.
По материалам: ria.ru