В Совфеде предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя

Влада Некрасова

Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой использовать конфискованный нелегальный алкоголь при производстве антисептиков. Об этом сенатор сообщил газете "Известия".

Парламентарий уточнил, что письмо с просьбой изучить этот вопрос он направил в кабмин еще 13 апреля.

По мнению Рябухина, такая мера будет актуальной при повторении повышенного спроса на антисептики. Субъекты федерации смогут в перспективе воспользоваться резервами конфиската при недостатке своего сырья.

Росспиртпрома. Сенатор подчеркнул, что условия пандемии оправдывают использование альтернативных мер.