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В Совфеде рассмотрят проекты обращения, посвященные 75-летию Победы

В Совфеде рассмотрят проекты обращения, посвященные 75-летию Победы
Международный и оборонный комитеты Совфеда на совместном заседании 29 апреля обсудят два проекта обращения палаты, посвященные 75-летию Победы, сообщил РИА Новости в среду глава комитета по международным делам Константин Косачев.

В плане мероприятий Совфеда к 75-летию Победы говорится о подготовке "обращения к парламентам и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма".

"Комитеты по международным делам и по обороне и безопасности на совместном заседании 29 апреля в режиме видеоконференции обсудят два проекта обращения Совета Федерации, посвященные 75-летию Победы", - сказал Косачев.

Документы находятся в стадии подготовки и будут рассмотрены Совфедом на ближайшем пленарном заседании, сказал Косачев.

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко сообщала, что сенаторы соберутся на заседание 20 мая.

# Политика
По материалам: ria.ru

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