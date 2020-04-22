В Совфеде рассмотрят проекты обращения, посвященные 75-летию Победы

Лидия Мартынова

Международный и оборонный комитеты Совфеда на совместном заседании 29 апреля обсудят два проекта обращения палаты, посвященные 75-летию Победы, сообщил РИА Новости в среду глава комитета по международным делам Константин Косачев.

В плане мероприятий Совфеда к 75-летию Победы говорится о подготовке "обращения к парламентам и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма".

"Комитеты по международным делам и по обороне и безопасности на совместном заседании 29 апреля в режиме видеоконференции обсудят два проекта обращения Совета Федерации, посвященные 75-летию Победы", - сказал Косачев.

Документы находятся в стадии подготовки и будут рассмотрены Совфедом на ближайшем пленарном заседании, сказал Косачев.

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко сообщала, что сенаторы соберутся на заседание 20 мая.