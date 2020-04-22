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В США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса

В США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса
Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил изданию Washington Post, что вторая волна коронавируса следующей зимой в США может оказаться хуже, чем нынешняя, так как совпадет с началом эпидемии гриппа.

"Есть вероятность, что нападение вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложным, чем то, через которое мы только что прошли…У нас эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса совпадут по времени", - заявил Редфилд.

Он отметил, что одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения окажется под "немыслимой нагрузкой".


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# В мире
По материалам: ria.ru

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