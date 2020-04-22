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В США сеть Chipotle выплатит рекордный штраф из-за испорченной еды

В США сеть Chipotle выплатит рекордный штраф из-за испорченной еды
Сеть ресторанов быстрого питания Chipotle Mexican Grill во вторник согласилась выплатить рекордные 25 миллионов долларов штрафа для урегулирования претензий властей США в том, что более 1100 клиентов отравились испорченной едой, в некоторых случаях вызвавшей заболевание норовирусом, сообщил минюст США.

"Министерство юстиции объявило сегодня, что Chipotle Mexican Grill Inc. заплатит 25 миллионов долларов США для урегулирования уголовных обвинений, связанных с причастностью компании к вспышкам болезней пищевого происхождения, от которых пострадали более 1100 человек в период с 2015 по 2018 годы… Chipotle согласился выплатить 25 миллионов долларов штрафа, крупнейшего в случаях с обеспечением безопасности продуктов питания", - сообщается в релизе.

Случаи заболевания клиентов были зафиксированы в Бостоне, Виргинии, Огайо и рядом с Лос-Анджелесом. В одном из таких случаев ресторан сообщил в компанию о болезни работника, о которой руководству было известно, только после того, как несколько посетителей почувствовали себя плохо.


Помимо выплат, компания согласилась также на внедрение программы обеспечения лучшей безопасности продуктов.


Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию, которую иногда называют кишечным или желудочным гриппом.

# В мире
По материалам: ria.ru

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