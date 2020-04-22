В танкерах у побережья Калифорнии находится 20 миллионов баррелей нефти

Лидия Мартынова

Объёмы нефти, хранящейся в танкерах у западного побережья США, достигли 20 миллионов баррелей, сообщает агентство Блумберг.

"Всего около 20 миллионов баррелей нефти находится у западного побережья США. Нефтяные танкеры, перевозящие достаточно нефти для удовлетворения 20% дневного мирового спроса, собрались у побережья Калифорнии. Им некуда идти из-за падения спроса на сырье", - пишет агентство.