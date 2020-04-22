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В Украине продлили карантин. Смягчения ограничений пока нет

В Украине продлили карантин. Смягчения ограничений пока нет
Кабинет министров проголосовал за постановление о продлении карантина в Украине до 11 мая.

Представляя проект постановления министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в проекте постановления о продлении карантина также есть пункт о разрешении поездок в общественном транспорте лицам, которые изъявили желание быть донорами крови, и о привлечении к работе некоторых отдельных категорий работников без прохождения обязательного медосмотра.
Также Кабмин разрешил использовать приложение "Дия" для контроля самоизоляции.

"Предлагается утвердить порядок проведения мер по самоизоляции - расширить возможности по самоизоляции, доработано приложение "Дия", чтобы был контроль за этими лицами", - сообщил министр здравоохранения.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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