В Украине продлили карантин. Смягчения ограничений пока нет
Сегодня, 18:07 Анастасия Иванова
Кабинет министров проголосовал за постановление о продлении карантина в Украине до 11 мая.
Представляя проект постановления министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в проекте постановления о продлении карантина также есть пункт о разрешении поездок в общественном транспорте лицам, которые изъявили желание быть донорами крови, и о привлечении к работе некоторых отдельных категорий работников без прохождения обязательного медосмотра.
Также Кабмин разрешил использовать приложение "Дия" для контроля самоизоляции.
"Предлагается утвердить порядок проведения мер по самоизоляции - расширить возможности по самоизоляции, доработано приложение "Дия", чтобы был контроль за этими лицами", - сообщил министр здравоохранения.
По материалам: gogetnews.info