В Украине продлили карантин. Смягчения ограничений пока нет

Анастасия Иванова

Кабинет министров проголосовал за постановление о продлении карантина в Украине до 11 мая.Представляя проект постановления министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в проекте постановления о продлении карантина также есть пункт о разрешении поездок в общественном транспорте лицам, которые изъявили желание быть донорами крови, и о привлечении к работе некоторых отдельных категорий работников без прохождения обязательного медосмотра.Также Кабмин разрешил использовать приложение "Дия" для контроля самоизоляции."Предлагается утвердить порядок проведения мер по самоизоляции - расширить возможности по самоизоляции, доработано приложение "Дия", чтобы был контроль за этими лицами", - сообщил министр здравоохранения.