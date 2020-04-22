Вера Брежнева снялась полуобнаженной в web-фотосессии

Вадим Карасев

Заскучавшие на карантине по профессиональным съемкам и фотосессиям знаменитости нашли выход из ситуации и перешли в онлайн-формат. Своим примером 38-летняя Вера Брежнева доказала, что для удачных кадров совсем не обязательно присутствовать в профессиональной студии — сделать их можно и дома, причем с помощью web-камеры. В своем инстаграме звезда поделилась результатами фотосъемки, автором которой стала фотограф Кейт Кондратьева.





Моя первая web-фотосессия в объективе Кейт Кондратьевой,

— подписала Вера фото и спросила у фолловеров, какой из кадров им нравится больше всего.

На некоторых снимках Брежнева позирует в белой рубашке, застегнутой только на несколько пуговиц, на других — в телесном боди. Эти кадры явно оказались в числе фаворитов у ее подписчиков.





Это не тело, это какой-то дар свыше! Фото у окна! На окне крутая! Вера, ты бесподобна!

— пишут ей.

Конечно, получила Брежнева много комплиментов своей фигуре. Как она недавно призналась, секрет ее формы кроется в питании. Звезда рассказала, что не ест красное мясо и устраивает безглютеновые разгрузочные дни, во время которых не употребляет ни сахар, ни молочные продукты.





Как она призналась Кондратьевой, на карантине ей очень недостает встреч с друзьями, с которыми она сейчас общается по видеосвязи, а также личного общения с дочерью Соней, которая находится в Лос-Анджелесе.

На днях мы полтора часа разговаривали с моей дочерью Соней и поняли, что все равно не можем наговориться. Она осталась одна в Лос-Анджелесе. Мы считаем дни, когда можно будет просто приехать и побыть всей семьей вместе,

— говорит она.





Тем не менее, несмотря на все ограничения и минусы карантина, она признается, что рада быть дома:

Сначала у меня был рефлекс работающего человека: чтобы не сидеть дома бесцельно, не потерять внутренний огонек, я напридумывала себе столько активностей, что теперь у меня практически нет свободного времени. В первую неделю я решила просто отдохнуть — после тяжелого тура по Америке. После две недели я привыкала, а сейчас наслаждаюсь этим моментом. Я не знаю, когда это закончится, понятно, что экономическая сторона никого не радует, всем сложно. Но с той точки зрения, что мы уже в этом состоянии, нам лучше воспринимать его позитивно. Я провожу время со своей семьей — это самое главное,

— поделилась Вера.