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«Вест Хэм» положил глаз на хавбека сборной Украины

«Вест Хэм» положил глаз на хавбека сборной Украины
«Вест Хэм» планирует подписать полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского. Об этом сообщает портал Sportal.it.

На Малиновского также претендует «Фиорентина». Стоимость Руслана оценивают в 25 миллионов евро.
Отметим, что на сегодняшний день в ростере «Вест Хэма» уже есть один игрок сборной Украины – вингер Андрей Ярмоленко. Правда, с высокой долей вероятности Ярмоленко покинет стан «молотобойцев» грядущим летом.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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