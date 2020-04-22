«Вест Хэм» положил глаз на хавбека сборной Украины

Влада Некрасова

«Вест Хэм» планирует подписать полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского. Об этом сообщает портал Sportal.it.На Малиновского также претендует «Фиорентина». Стоимость Руслана оценивают в 25 миллионов евро.Отметим, что на сегодняшний день в ростере «Вест Хэма» уже есть один игрок сборной Украины – вингер Андрей Ярмоленко. Правда, с высокой долей вероятности Ярмоленко покинет стан «молотобойцев» грядущим летом.