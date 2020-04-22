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Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции

Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции
Красивая сказка о любви звезды «ДОМа-2» и сына ирландского миллиардера закончилась три года назад. Несмотря на расставание, Виктории Боне и Алексу Смерфиту удалось сохранить теплые дружеские отношения ради общей дочери Анджелины.

Сейчас, в период самоизоляции, Вика живет в особняке семьи Смерфит во Франции. Все свободное время Боня уделяет дочери Анджелине и себе любимой — занимается спортом, решает рабочие моменты онлайн. При этом звезда утверждает, что никогда не сойдется с Алексом, сердце которого сегодня, к слову, свободно.

«Мы расстались, потому что мы разные, и вместе больше не будем. Для нас главное, чтобы дочь была счастлива. У меня есть человек, которого я хочу обнять, но пока не могу. Мы далеко друг от друга», — призналась 40-летняя Виктория в прямом эфире Super.ru.

С большим удовольствием Боня рассуждает не только на тему любовных отношений, но и говорит о коронавирусе, считая, что эту болезнь создали для тотального контроля над человечеством. «Как вы думаете, существует ли всемирный заговор? Все эти темы явно гуляют неспроста! Будете ли вы делать прививки от коронавируса? Будете ли вы чипироваться? Что вообще думаете на эту тему?» — интересовалась она у подписчиков.


Сама Вика не намерена делать себе вакцину от COVID-19, если таковая появится. Бизнесвумен считает прививку ненужным вмешательством в работу организма. Боня уверена, что состояние здоровья напрямую зависит от питания, поэтому за ним она тщательно следит. Кроме того, на протяжении 10 лет экс-участница «ДОМа-2» уезжает в Перу, где проходит обряд с напитком аяваской, запрещенным в России.

После такого ритуала Виктория чувствует легкость и прилив сил, вот только наркологи предупреждают ее о серьезной опасности, которую таит в себе зелье, считающееся сильным галлюциногеном.

«Употребление этого напитка приводит к шизофреноподобным психозам. И таких больных мы получаем прямо из Перу. Приходится долго заниматься их лечением», — как-то рассказывал главный нарколог страны Евгений Брюн.

Фото: Getty Images


# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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