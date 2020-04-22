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Возвращается? Саакашвили сообщил о "полезном" предложении от Зеленского

Возвращается? Саакашвили сообщил о "полезном" предложении от Зеленского
Бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал большой честью предложение президента Украины Владимира Зеленского стать вице-премьером правительства страны по реформам.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", – написал он в Facebook.

Саакашвили отметил, что поддерживал Зеленского во время выборов, а также все время его президентства, и готов работать со всеми патриотическими силами на Украине.

"Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей. Я также надеюсь использовать свой международный опыт, для того чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять в первую очередь интересы украинского народа и способствовать прогрессу в стране", – написал Саакашвили.

Ранее радио Sputnik сообщило, что бывший грузинский лидер предложил многомиллиардную сделку правительству закавказской республики.

# Политика
По материалам: ria.ru

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