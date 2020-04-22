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Врач назвал самый опасный гаджет во время пандемии

Врач назвал самый опасный гаджет во время пандемии
Бездумное использование мобильных телефонов во время режима самоизоляции может испортить зрение навсегда. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников в интервью "Российской газете".

Врач подчеркивает, что мобильные телефоны предназначены исключительно для звонков и отправки кратких сообщений. На второе место по вредоносности эксперт ставит планшетный компьютер. По его словам, многие мамы включают детям мультфильмы, чтобы они не мешали взрослым находиться в самоизоляции.


"Малыши от двух лет до пяти смотрят их целыми днями. Этого нельзя делать категорически. Лучше играть, рисовать, что-то мастерить, читать детям книжки. Но никак не напрягать их органы зрения такой нагрузкой", — предупредил Ушников.

На третьем месте — ноутбук и компьютер. Медик говорит о том, что постоянное напряжение глазной мышцы может привести к ее спазму. Он советует подходить к этому процессу дробно, чередуя работу и отдых.


"Для взрослого возможны подходы к компьютеру пять-шесть раз в день примерно по часу с перерывом хотя бы в 30 минут", — советует специалист.

Эксперт заключил, что слишком длительное времяпровождение у экрана становится причиной головной боли, слезотечения, покраснения глаз, затуманенного зрения вдаль.


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# Россия
По материалам: ria.ru

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