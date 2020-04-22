Всех вернувшихся из Таиланда крымчан поместят в обсерватор

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Крымских туристов, вернувшихся из Таиланда, поместят в обсерватор в Евпатории, несмотря на протесты некоторых из них. Такое указание дал во время заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

По словам главы региона, первоначально все решившие вернуться из Таиланда туристы согласились с тем, что по прилёту будут помещены на изоляцию в обсерватор, однако после возвращения на родину некоторые из них попытались отказаться от исполнения этой меры.

Это вызвало эмоциональную реакцию Сергея Аксёнова: «Там уже пару баламутов появилось… При том, что всех предупреждали перед вылетом из Таиланда, что по приезду все будут помещены в обсерватор… Только в Крым приехали, начинается песня: мы не должны ехать в обсерватор».

По словам главного государственного санитарного врача Крыма, руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, всем вернувшимся из Таиланда туристам выданы предписания о том, что они обязаны пройти двухнедельную изоляцию в обсерваторе.

«Они путают одно понятие с другим, к ним вопрос самоизоляции не имеет абсолютно никакого отношения. Они относятся к категории лиц, которые в обязательном порядке подлежат изоляции. На них на всех мною подписаны постановления главного государственного санитарного врача территории об обязательном помещении в обсерватор», — объяснила Пеньковская.

Также, по её словам, механизм принудительного помещения в обсерватор в Республике Крым уже отработан.

Из Таиланда вернулись 18 крымчан, 14 из них — жители Республики Крым и ещё четверо — севастопольцы. Кроме того, по словам Сергея Аксёнова, около 30 крымчан застряли в Индии, организационная работа по их возвращению на родину ведётся совместно с Министерством иностранных дел России.