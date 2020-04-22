Выдачу пропусков, как в Москве, внедрят в 21 регионе РФ

Вадим Карасев

21 регион Российской Федерации подали заявки на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, соответствующая информация появилась на сайте правительства. Решение было принято субъектами с подачи Сергея Собянина по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса на территории России.

В первую очередь подключения попали семь областей Центрального федерального округа – .

С 27 апреля планируется внедрение пропусков еще в 14 регионах Северного Кавказа, Дальнего Востока, Сибири, Поволжья.

В Москве соответствующая система действует с 15 апреля. Введение не обошлось без казусов, однако сейчас, работа отлажена. Получить пропуск можно по СМС, телефону или на сайте столичной мэрии, указав цель поездки и личные данные. Лицо без пропуска в период самоизоляции подлежит административному наказанию в виде штрафа.