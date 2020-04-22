Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Выдачу пропусков, как в Москве, внедрят в 21 регионе РФ

Выдачу пропусков, как в Москве, внедрят в 21 регионе РФ

21 регион Российской Федерации подали заявки на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, соответствующая информация появилась на сайте правительства. Решение было принято субъектами с подачи Сергея Собянина по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса на территории России.

В первую очередь подключения попали семь областей Центрального федерального округа – .

С 27 апреля планируется внедрение пропусков еще в 14 регионах Северного Кавказа, Дальнего Востока, Сибири, Поволжья.

В Москве соответствующая система действует с 15 апреля. Введение не обошлось без казусов, однако сейчас, работа отлажена. Получить пропуск можно по СМС, телефону или на сайте столичной мэрии, указав цель поездки и личные данные. Лицо без пропуска в период самоизоляции подлежит административному наказанию в виде штрафа.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Российский самолет МС-21 прошел половину требуемых испытаний
Российский самолет МС-21 прошел половину требуемых испытаний
Применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов РФ - Барщевский
Применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов
Что смотреть онлайн 23 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 23 апреля. Расписание трансляций
Волочкову обокрали на десятки тысяч рублей и оставили без денег на еду
Волочкову обокрали на десятки тысяч рублей и оставили без денег на еду
Соратников Саакашвили призвали не играть с огнем из-за митингов в Марнеули
Соратников Саакашвили призвали не играть с огнем из-за митингов
Приоритет малых стран в глазах больших явно убывает — Лукьянов
Приоритет малых стран в глазах больших явно убывает — Лукьянов
Илон Маск научит Tesla плавать
Илон Маск научит Tesla плавать
Когда лучше поехать в Беларусь?
Когда лучше поехать в Беларусь?
Дженнифер Лопес вспомнила свою помолвку с Беном Аффлеком: "Он подарил мне кольцо с розовым бриллиантом"
Дженнифер Лопес вспомнила свою помолвку с Беном Аффлеком: "Он подарил
Надежда Бабкина заразила коронавирусом личного водителя и его семью
Надежда Бабкина заразила коронавирусом личного водителя и его семью
Число жертв коронавируса в США превысило 46 тысяч человек
Число жертв коронавируса в США превысило 46 тысяч человек
Китаец заразил коронавирусом в больницах 78 человек и вынудил закрыть Харбин
Китаец заразил коронавирусом в больницах 78 человек и вынудил закрыть

Топ на сегодня

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже в мае
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже

Еще по теме

Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Собянина утвердили первым зампредом совета по борьбе с коронавирусом
Хакеры атаковали новую систему выдачи пропусков для москвичей
Приложение для выдачи пропусков не будет работать в Москве