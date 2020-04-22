Загадочное небесное явление наблюдается по всему миру

Вадим Карасев

Загадочное синее небесное свечение, которое многими очевидцами названо зловещим, наблюдается в последнее время в разных уголках планеты.

Впервые явление было замечено сразу в нескольких местах планеты еще в конце прошлого месяца. Очевидцы из США, Испании и Австралии делились снимками и видео кадрами непонятного явления.

Теперь оно замечено в Мадриде. Загадочный синий небесный свет наблюдали местные жители в течение семи минут, сообщает издание "Новости планеты". Кто-то связывает явление с деятельностью инопланетян, есть и версии о проведении каких-то испытаний, а многие склонны считать странный феномен с предвестием катастроф и катаклизмов. Специалисты из научных кругов не дают никаких комментариев по поводу синего небесного свечения.

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