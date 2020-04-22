Завершен очередной этап строительства глубоководного нейтринного телескопа на Байкале

Вадим Карасев

Лаборатория ядерных проблем имени В. П. Джелепова Объединенного института ядерных исследований сообщила, что на озере Байкал завершена работа очередной экспедиции по строительству глубоководного нейтринного телескопа кубокилометрового масштаба Baikal-GVD. С 17 февраля по 10 апреля был осуществлен монтаж двух новых кластеров оптических модулей, шестого и седьмого из двенадцати. Эффективный объем установки вырос до 0,35 кубического километра.

Нейтринный телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. Поскольку нейтрино почти не взаимодействуют с другими частицами, зафиксировать их появление очень сложно, хотя сквозь каждого человека в секунду пролетает около 500 триллионов нейтрино. Чтобы зарегистрировать космические нейтрино, требуются огромные объемы взаимодействующего вещества и чувствительные датчики. Таковы, например, нейтринная обсерватория IceCube в Антарктиде, занимающая кубический километр льда, окруженный датчиками, которые регистрируют черенковское излучение мюонов, рождаемых при взаимодействии нейтрино с водой.

Строительство Байкальского нейтринного телескопа ведется с 1990 года. Он устанавливается на расстоянии 3,5 км от берега на глубине 750–1300 метров в Южной котловине озера Байкал. Монтаж установки производится со льда, что служит важным преимуществом байкальского проекта по сравнению с другими проектами, где телескопы разворачиваются непосредственно с морских судов. Основными организаторами работ выступают Институт ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН, Москва) и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна).

«В этом году экспедиция работала в абсолютно аномальных природных условиях: во время становления льда на озере сильный ветер поломал ледовый покров, и в дальнейшем он превратился в конгломерат плохо смерзшихся льдин и торосов, что существенно осложнило работу. Такого я не припомню за всю 40-летнюю историю наших работ на Байкале. И только благодаря огромному опыту и высокому профессионализму участников экспедиции удалось выполнить все работы в полном объеме и в срок», — рассказывает член-корреспондент РАН Григорий Владимирович Домогацкий, заведующий Лабораторией нейтринной астрофизики высоких энергий ИЯИ РАН и руководитель коллаборации Baikal-GVD.

Монтаж центра нового седьмого кластера под руководством Игоря Анатольевича Белолаптикова. Фото: Баир Шайбонов

За время этой экспедиции были установлены не только два новых кластера, но и экспериментальная технологическая гирлянда, оснащенная пятью калибровочными лазерными источниками света. Выбранная конфигурация расположения лазеров обеспечивает возможность калибровки всех каналов кластера. Первичное тестирование лазерных источников света в условиях их штатного расположения в установке показало их полную работоспособность.