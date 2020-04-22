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Зеленский пригрозил сменить тактику по отношению к Донбассу

Зеленский пригрозил сменить тактику по отношению к Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца своего срока успеет остановить войну на Донбассе. Для этого он может в том числе поменять тактику.

Глава государства пообещал с сегодняшнего дня проводить встречи Трехсторонней контактной группы каждую неделю. Главы государств будут общаться по видеосвязи.

"Мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед", – сказал он.

До конца каденции, подчеркнул Зеленский, война будет закончена. Президентом ему останется быть еще четыре года. Если минский процесс не сработает, официальный Киев сменит подоход к урегулированию.

Как сообщал Ruposters, несколькими днями ранее глава украинского государства озвучил план возвращения Донбасса. Его намерения прямо противоречат ранее достигнутым соглашениям.

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По материалам: uposters.ru

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