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Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его каденции президента Украины

Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его каденции президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что за срок своего пребывания на посту ему удастся добиться окончания войны на Донбассе.

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует в среду телеканал "Украина".
Зеленский указал, что сейчас каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи.

"То есть, мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед", - отметил он.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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