Зеленский заявил о необходимости "перезагрузить" судебную систему

Алексей Вольцев

Судебная система на Украине работает несправедливо, ее необходимо "перезагрузить", считает президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее офис президента сообщил, что 22 апреля на его официальных страницах пройдет премьерный показ фильма, посвященного итогам первого года работы Зеленского на посту главы государства. Также фильм будут транслировать ряд украинских телеканалов. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.

"Судебную систему на Украине необходимо полностью перезагрузить… За все эти годы построена такая судебная система, что она не работает, она не работает справедливо. Она может и работает профессионально, но в другую сторону", - заявил глава государства в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24".

Он отметил, что подготовлена судебная реформа. "Сложно, но мы это сделаем", - добавил Зеленский.