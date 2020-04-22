Женский гороскоп на май 2020 года

Вадим Карасев

Астрологи знают, как начать новую жизнь в мае 2020 года. Они поделились своими рекомендациями на последний месяц весны, чтобы вы смогли правильно настроиться на лето и воплотить свои планы в жизнь.

Вместе в первыми грозами и майскими дождями с неба на нас обильно будут сыпаться разнообразные, хотя по большей части и незначительные, заботы и дела. Каждому Знаку Зодиака придется открыть для себя что-то новое: кому-то — поменять свои привычки, другим — ритм жизни, третьим — стиль мышления. Как совладать с этим и не потерять внутреннего равновесия, рассказывают астрологи.

Женщина-Овен

В мае на помощь Овнам придет Юпитер. Это будет подходящий момент для смены социального статуса, важных жизненных решений, принятия новых целей. Начатое в мае может оказаться успешной инвестицией, так что Овнам следует действовать с прицелом на будущее, отказавшись от краткосрочных амбиций. Единственное, что может немного омрачить будни, — недостаток ярких эмоций. Это ли не мотив, чтобы найти интересное занятие для души, уделить время себе, приобщиться к спорту, бьюти-процедурам или духовным практикам?

Женщина-Телец

В конце весны женщинам-Тельцам, вероятно, придется решать серьезные проблемы близких родственников и вступать в противостояние с руководством. Поэтому им полезно будет укрепить энергетику, в противном случае ослабленное биополе и неспособность постоять за себя и своих близких могут неблагоприятно сказаться на судьбе. Деловая жизнь Тельцов в мае не должна свернуть с ранее обозначенных позиций. Перемены не запрещены, но их следует внедрять максимально осознанно.

Женщина-Близнецы

Май женщин-Близнецов начнется на деловой ноте. В этом месяце они займутся личностным и профессиональным ростом под чутким присмотром Меркурия. Возрастут амбиции и самоуверенность, в результате чего поведение может стать эгоистичным, но это скорее «плюс», чем «минус». Сейчас астрологи советуют в первую очередь думать о своих интересах, а уже потом обо всем остальном. Вселенная хочет, чтобы Близнецы удивлялись и восхищались собой, — и ей стоит пойти навстречу. Месяц благоприятен для духовных путешествий: мечты, фантазии, сны — все это подсказки, открывающие путь в новую жизнь.

Женщина-Рак

Представительницам Рака в мае придется довольствоваться малым. Астрологи уверены, что в сложившихся жизненных и небесных условиях конец весны лучше всего провести, снизив нагрузку, но подведя рри этом черту под всеми незаконченными делами. Именно сейчас многие Раки могут взять отпуск, заняться интересным досугом или поиском нового хобби, создавая вокруг себя группы людей, объединенных общими целями. Так или иначе жизнь Раков в мае заполнится чем-то, помимо рутинных дел. На этой почве их переполнит творческая энергия, которую нужно будет расходовать в усиленном режиме, иначе нереализованная активность найдет выход в конфликтах.

Женщина-Лев

Лучшей стратегией Львиц в мае будет расширение круга знакомств и собственного авторитета. Связи, заложенные сейчас, имеют шансы превратиться в нечто важное в будущем. Это относится и романтическим знакомствам: именно в мае одинокие Львицы могут встретить будущего мужа. Упростить задачу поможет возросшее обаяние, которым их щедро одарит Солнце. А вот надеяться на случай и удачу сейчас опасно: женщины-Львы будет несчастливы в азартных играх, пари, спорах. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют избегать авантюр и постараться как можно больше времени проводить за занятиями искусством.

Женщина-Дева

Наступающий месяц будет непростым для многих представительниц Знака Девы. В особенности это относится к тем, кто будет спешить, внося перемены на свою жизнь. В мае торопить события никак нельзя. Все судьбоносные решения, принятые в этот период, не оправдают ожиданий. Избавить себя от лишних разочарований и тревог поможет размеренность. Астрологи советуют отдохнуть в этом месяце не телом, а душой, чтобы правильно встретить изменения. Сфера, в которой почти полностью исключены перемены и волнения, — это деловая жизнь. В мае Девы, как прежде, будут качественно выполнять свои обязанности и предписания руководства.

Женщина-Весы

В мае женщин-Весов временно покинет интуиция — точнее она станет на несколько пунктов слабее, чем обычно. Поэтому для многих представительниц Знака наступит темное время, когда придется действовать почти вслепую, оперируя лишь здравым смыслом и жизненным опытом. Необдуманные, импульсивные поступки станут непозволительной роскошью. Не стоит форсировать события и проверять судьбу на прочность. Сейчас важно всеми силами избегать конфронтаций и рисков, это может привести к несчастью. Начиная со второй декады месяца можно ожидать неожиданных финансовых приобретений, особенно если в начале месяца часть средств была потрачена на добрые дела.

Женщина-Скорпион

Астрологи не рекомендуют Скорпионам в мае мыслить в негативном ключе, но и не стоит отрицать вероятность активизации завистников, которые пригрелись на груди. Во избежание неприятностей желательно свести к минимуму общение с малознакомыми людьми, а также не верить безоговорочно словам и обещаниям. Первые предпосылки для разрыва отношений с кем-то из окружения появятся в период с 1 по 15 мая. Однако эти дни принесут не только смуту в привычный уклад жизни, но и больше свободного времени, а также шансы заменить старое и ненужное на новое и полезное.

Женщина-Стрелец

Для женщин-Стрельцов наступает время умеренности во всем. По возможности стоит избегать ярких проявлений сильных чувств: криков, рыданий, громкого смеха — все это может негативно отразиться на повседневной жизни и на отношениях с окружающими. В одежде также стоит проявлять сдержанность, избегая слишком эффектных нарядов и кричащих цветов. Май идеально подходит для поста, медитаций, размышлений и полного погружения в себя. В работе предпочтение лучше отдавать тем обязанностям и делам, которые требуют усидчивости и внимательности, а не бурной активности и фантазии.

Женщина-Козерог

В мае представительницам Козерога стоит сместить фокус внимания на деловую и личную жизнь. Месяц отлично подходит для работы, но и идеально сочетается с энергией любви. Тему работы и денег могут затмить новости в сфере романтики, чувств, творчества и самовыражения. К счастью, полные сил и решимости Козероги могут с легкостью взять на себя несколько дополнительных обязанностей. Не исключено, что это привлечет новые возможности для роста и развития. Важно отметить и то, что отсутствие свободного времени не станет для Козерогов. Большинство рожденных под этим созвездием радо осознавать свою пользу и значимость.

Женщина-Водолей

Мир тонких материй может приоткрыть в этом мае завесу перед представительницами Водолея. Чувствительные к метафизическим явлениям, эти женщины могут видеть странные образы и вещие сны, слышать в тишине удивительные подсказки и даже испытывать приступы пророчества и ясновидения. Впрочем, большинство Водолеев скептически отнесутся к подобным явлениям. Тем не менее их интуиция будет настроена на самую высокую частоту, поэтому астрологи рекомендуют им обращать внимание на странные совпадения, следить за происходящим, искать знаки и в ситуациях сложного выбора прислушиваться к внутреннему голосу.

Женщины-Рыбы

Женщины-Рыбы в наступающем месяце как никогда будут склонны к самоанализу, уходу во внутренний мир, нежеланию смотреть в лицо страхам, проблемам и реальности в целом. Представительниц этого Знака также могут часто настигать неожиданные усталость и сонливость, которые желательно удовлетворять, потому что сбалансированный отдых и хороший сон сейчас очень важны. Именно во сне подсознание сможет провести полноценную ревизию жизни и найти правильный путь дальнейшего развития. Кроме того, во время отдыха многие Рыбы смогут восстановить энергетику, укрепив тем самым иммунитет и, возможно, подлечив хронические заболевания.