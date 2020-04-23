23 апреля 2020 года: начало месяца Рамадан

Вадим Карасев

Рамадан — святой месяц обязательного поста. Это один из 5 столпов Ислама, в котором заключено много пользы для тела и духа. Главная цель поста — в очищении души и укреплении духовной связи со Всевышним.

Во всем году нет времени, которого мусульмане ждут так, как священный Рамадан. Это благословенный месяц, полный подарков и напутствий Всевышнего, месяц духовной чистоты и насыщения, период новых возможностей и озарений. Каждый мусульманин испытывает всеобъемлющее чувство внутреннего спокойствия в месяц Рамадан: люди отказываются от еды, дабы насытить душу. Пост отдаляет от земной суеты, приближает к Аллаху и учит жить в гармонии со своими мыслями и желаниями. И сегодня, 23 апреля, мы встречаем начало великого месяца.

Начало месяца Рамадан

Рамадан начинается с произнесения намерения (ният). Ният — искренний настрой и твердое решение соблюдать строгий пост, целью которого является укрепление плоти и духа. Конечно, в сердце каждого верующего присутствует ният, но его необходимо проговорить вслух: пост без произнесенного намерения не является действительным.

Рамадан начнется с заходом солнца в четверг, 23 апреля. Первый день поста — 24 апреля, последний — 23 мая. Благодаря воздержанию мусульмане смогут понаблюдать за своими эмоциями, укрепить свою веру и преданность Всевышнему, а также поразмышлять о смерти и вечности. Мусульмане постятся только при свете дня. Рамадан можно условно поделить на две части:

Традиции Рамадана

— время сурового поста. Запрещено употреблять воду и пишу, не допускается развлекаться и иметь греховные мысли.— время после заката солнца, момент разговения. От вечернего часа до утренней зари проходит обычная мирская жизнь.

Рамадан — период строгого воздержания. В это время проходит ежедневное чтение пятикратной молитвы (намаз), верующие дают пожертвования в знак очищения от совершенных ошибок, а также устраивают паломнические поездки в Мекку.

Пост является обязательным для всех, кто достиг совершеннолетия, пребывает в здравом уме и обладает крепким здоровьем. За невозможность держать пост (по состоянию здоровья или по другим веским причинам) предусмотрено искупление или откуп.

Мусульманский пост разительно отличается от поста православного. Все строгие запреты (на прием пиши, мирские развлечения, вредные привычки) действуют только в дневное время. С приходом темноты запреты снимаются.

Во время Рамадана распорядок дня верующих не отличается от обычной жизни, люди продолжают работать, учиться, воспитывать детей. Но тем не менее каждый, кто держит пост, отдаляется от того, что может стать причиной совершения греха: воздерживается от гнева, ярости, отстраняется от мирских страстей и искушений.

Следует заметить, что в связи с эпидемиологической обстановкой в мире в ближайшее время намазы будут проводиться исключительно в домашней обстановке.