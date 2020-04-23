23 апреля на Донбассе погиб боец 128-бригады: названо имя героя

Влада Некрасова

В четверг, 23 апреля, на Донбассе погиб 33-летний военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Андрей Алешин. В этот день на Буковине похоронили офицера ВСУ Андрея Шинкарука, который погиб в зоне ООС 20 апреля.

Алешин родом из поселка Славское Сколивского района на Львовщине. Ему 33 года. Служил по контракту, который заканчивается в июне этого года. У погибшего остались жена и родители.

Глава Союза ветеранов АТО Сколивщины Игорь Ферин сообщил, что тело погибшего бойца должны доставить во Львовскую область в ближайшее время. Похороны планируются на воскресенье, 26 апреля, пишет ZAXID.NET.

Отметим, в течение 23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь попали позиции ВСУ вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого, Старогнатовки, Орехово, Новозвановки, Новомихайловки и Павлополя.

В результате обстрелов трое военнослужащих получили ранения, их доставили в госпиталь. В больнице оказался и парень из села Веселое под Мариуполем, который подорвался, разбирая боеприпас.