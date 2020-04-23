Американцы предпочли борьбу с коронавирусом экономическим интересам

Вадим Карасев

Фото: JEENAH MOON / Reuters

Значительное большинство граждан США считает, что соблюдение режима карантина для предотвращения распространения коронавируса намного важнее, чем возвращение на работу в попытке вновь запустить экономику страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на опрос, проведенный CBS News.

Согласно данным исследования, 70 процентов жителей США уверены, что главным приоритетом должно быть «замедление распространения вируса с помощью мер социального дистанцирования и изоляции людей в своих домах, если даже это нанесет урон экономике в краткосрочной перспективе». Только 30 процентов респондентов заявили, что на первом месте должны быть экономические интересы, несмотря на последствия.

Оглашение планов губернаторов штатов Джорджия, Южная Каролина и Теннесси о скором возобновлении экономической активности и решительных мерах по смягчению негативных последствий карантина вызвало ожесточенные дебаты среди американских политиков.

Мэры различных городов, в свою очередь, резко осудили подобное решение и заявили, что граждане еще слишком напуганы для подобных шагов. Президент США Дональд Трамп, который ранее неоднократно призывал местные власти вновь позволить бизнесу полноценно функционировать на их территории, также выступил против радикальных планов губернаторов-республиканцев.

На данный момент в США зафиксировано более 856 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране около 47 тысяч человек скончались в результате пандемии.