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Анна Седокова вспомнила свой «ужасный» секс втроем

Анна Седокова вспомнила свой «ужасный» секс втроемАнна СедоковаФото: @annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова во время собственного шоу «Квартира 69» вспомнила свой «ужасный» секс втроем. Запись передачи опубликована на YouTube-канале исполнительницы.

Артистка пожаловалась, что в процессе ей было трудно уделять внимание сразу двум партнерам. «Я же отличница. Я же в школе отлично училась. Поэтому я типа должна и там хорошо отработать, и там», — пояснила она.

Седокова призналась, что соглашалась на такой опыт несколько раз. «Я считаю, что когда три женщины, то это красиво. Это у меня было в период "ВИА Гры"», — сказала она. При этом она назвала не очень правильными случаи, когда двое мужчин занимаются сексом с одной женщиной.

В начале марта Седокова заявила, что пережила домогательства в возрасте 12 лет. 37-летняя певица призналась, что хочет своим заявлением «встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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