Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины

Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчиныФото: @ann_semenovich

Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины. В опубликованном на YouTube-канале Super интервью артистка заявила, что не могла бы жить с человеком с зарплатой около 100 тысяч рублей в месяц, который, по ее словам, «вообще ничего не зарабатывает».

«Потому что я зарабатываю в разы больше. Я считаю, что партнеры в семье должны зарабатывать либо одинаково, либо лучше, чтобы мужчина зарабатывал больше. Потом я привыкла к определенному уровню жизни. Я готова его "спустить", но не совсем до какого-то низа», — заявила 40-летняя Семенович.

В том же интервью артистка подтвердила, что у нее есть возлюбленный, с которым она собирается создать семью. Она отказалась раскрывать его личность. «Я публичный человек, нам это очень сложно», — сказала она, добавив, что ее партнеру 33 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В сети объявился шантажирующий женщин интимными снимками кибергинеколог
В сети объявился шантажирующий женщин интимными снимками
Рекордная безработица обернулась массовым голодом в США
Рекордная безработица обернулась массовым голодом в США
Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины и справедливости
Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины
В МИД ответили на обвинения разведки США о "вмешательстве" RT и Sputnik
В МИД ответили на обвинения разведки США о "вмешательстве" RT и
Личный водитель Бабкиной прояснил информацию о заражении коронавирусом
Личный водитель Бабкиной прояснил информацию о заражении коронавирусом
ЕАЭС созрел для более высокого уровня интеграции, заявил Мишустин
ЕАЭС созрел для более высокого уровня интеграции, заявил Мишустин
Эксперты рассказали, каким будет рубль при нефти по 20 долларов
Эксперты рассказали, каким будет рубль при нефти по 20 долларов
Карантинный пост в Краснодаре перекрыли из-за уток — видео
Карантинный пост в Краснодаре перекрыли из-за уток — видео
Губернатор Подмосковья предрек еще более сложный период из-за коронавируса
Губернатор Подмосковья предрек еще более сложный период из-за
Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины
Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины
В Японии сняли 3D-версию советского мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену
В Японии сняли 3D-версию советского мультфильма про Чебурашку и
Акунин рассказал об аудиосериале про помощника Фандорина Масу
Акунин рассказал об аудиосериале про помощника Фандорина Масу

Топ на сегодня

Когда лучше поехать в Беларусь?
Когда лучше поехать в Беларусь?
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
Китаец заразил коронавирусом в больницах 78 человек и вынудил закрыть Харбин
Китаец заразил коронавирусом в больницах 78 человек и вынудил закрыть
В Госдуме предложили прекратить блокировки Telegram
В Госдуме предложили прекратить блокировки Telegram
Илон Маск научит Tesla плавать
Илон Маск научит Tesla плавать

Еще по теме

У Анны Семенович нашли опасную болезнь
Фото Анны Семенович в объятиях неизвестного мужчины взбудоражило поклонников
Снимок раздетой Анны Семенович взбудоражил поклонников
Анна Семенович опубликовала фото нового члена семьи