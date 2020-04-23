Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины

Вадим Карасев

Фото: @ann_semenovich

Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины. В опубликованном на YouTube-канале Super интервью артистка заявила, что не могла бы жить с человеком с зарплатой около 100 тысяч рублей в месяц, который, по ее словам, «вообще ничего не зарабатывает».

«Потому что я зарабатываю в разы больше. Я считаю, что партнеры в семье должны зарабатывать либо одинаково, либо лучше, чтобы мужчина зарабатывал больше. Потом я привыкла к определенному уровню жизни. Я готова его "спустить", но не совсем до какого-то низа», — заявила 40-летняя Семенович.

В том же интервью артистка подтвердила, что у нее есть возлюбленный, с которым она собирается создать семью. Она отказалась раскрывать его личность. «Я публичный человек, нам это очень сложно», — сказала она, добавив, что ее партнеру 33 года.