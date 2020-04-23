Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят карантин

Влада Некрасова

Карантин, введенный во многих странах из-за коронавируса, является большим испытанием для многих, но для сотрудников парков и центров спасения животных – это настоящий вызов, считает вице-президент фонда Mundo Marino ("Морской мир") Андреа Кабрера.

Mundo Marino – это и центр спасения животных, и самый большой в Аргентине образовательный парк, где взрослые и дети могут многое узнать о морских и диких животных, находясь в близком контакте с ними. Парк проводит презентации с морскими котиками, дельфинами и косаткой, некоторых животных можно кормить с рук, в нем живут различные птицы, есть и небольшое сафари, во время которого можно увидеть различных травоядных.

Кабрера рассказала РИА Новости, что из-за карантина сотрудники теперь работают группами, чтобы ограничить контакты людей друг с другом, но и в то же время чтобы обеспечивать нормальную жизнь животных – это и приготовление еды, и уход за местами их проживания, и ветеринарные услуги.