Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Белоруссия готовится к поставкам нефти из Польши

Белоруссия готовится к поставкам нефти из Польши

Белоруссия установила тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики было опубликовано сегодня, 23 апреля, на Национальном правовом интернет-портале.

Как пояснили в МАРТ, тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршрутному направлению «Адамова Застава — Мозырь — Мозырский нефтеперерабатывающий завод» установлены «в целях возможности осуществления транспортировки нефти с территории Польши». Согласно постановлению, тариф на прокачку установлен в размере 8,58 рублей (около $ 3,4) за одну тонну нефти нетто без НДС.

Напомним, из-за разгоревшегося между Белоруссией и Россией конфликта, связанного с условиями поставки в республику российской нефти, Александр Лукашенко потребовал проработать возможности альтернативных поставок. По его словам, сырье для белорусских НПЗ может поставляться через порты Прибалтийских стран, Украину и Польшу. При этом при поставках с польской территории Белоруссии придется запустить нефтепровод «Дружба», по которому в Европу транзитом идет российская нефть, в реверсном режиме.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Число новых заражений коронавирусом в Москве продолжило снижаться
Число новых заражений коронавирусом в Москве продолжило снижаться
Поклонники заподозрили Хайди Клум в беременности
Поклонники заподозрили Хайди Клум в беременности
Белоруссия готовится к поставкам нефти из Польши
Белоруссия готовится к поставкам нефти из Польши
Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали
Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские
Звезда «Голоса улиц» задержан за оружие и наркотики
Звезда «Голоса улиц» задержан за оружие и наркотики
Эксперты рассказали о втягивании Индии в противостояние США с Китаем
Эксперты рассказали о втягивании Индии в противостояние США с Китаем
Рассел Кроу объяснил, почему в "Гладиаторе" не могло быть хорошего конца
Рассел Кроу объяснил, почему в "Гладиаторе" не могло быть хорошего
Познер признал обоснованным недоверие россиян к властям из-за коронавируса
Познер признал обоснованным недоверие россиян к властям из-за
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Правительство Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия
Правительство Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического
«Экспекто патронум»: лучшие защитные заговоры от бед, врагов и страхов
«Экспекто патронум»: лучшие защитные заговоры от бед, врагов и страхов
Биолог посоветовала человечеству сменить стратегию выживания
Биолог посоветовала человечеству сменить стратегию выживания

Топ на сегодня

Что пациенты московских больниц с COVID-19 говорят о своем лечении – посты из соцсетей
Что пациенты московских больниц с COVID-19 говорят о своем лечении –
В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса
В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса
Песков: публикация в СМИ любых фейков уничтожает реноме изданий
Песков: публикация в СМИ любых фейков уничтожает реноме изданий
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
Илон Маск научит Tesla плавать
Илон Маск научит Tesla плавать

Еще по теме

Белоруссия сразу в полтора раза увеличила тариф на транспортировку нефти из РФ
Белоруссия повышает тарифы на транспортировку российской нефти
Белоруссия вернула тарифы на транзит российской нефти на прежний уровень
Белоруссия установила тарифы на прокачку российской нефти