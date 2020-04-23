Белоруссия готовится к поставкам нефти из Польши

Влада Некрасова

Белоруссия установила тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики было опубликовано сегодня, 23 апреля, на Национальном правовом интернет-портале.

Как пояснили в МАРТ, тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршрутному направлению «Адамова Застава — Мозырь — Мозырский нефтеперерабатывающий завод» установлены «в целях возможности осуществления транспортировки нефти с территории Польши». Согласно постановлению, тариф на прокачку установлен в размере 8,58 рублей (около $ 3,4) за одну тонну нефти нетто без НДС.

Напомним, из-за разгоревшегося между Белоруссией и Россией конфликта, связанного с условиями поставки в республику российской нефти, Александр Лукашенко потребовал проработать возможности альтернативных поставок. По его словам, сырье для белорусских НПЗ может поставляться через порты Прибалтийских стран, Украину и Польшу. При этом при поставках с польской территории Белоруссии придется запустить нефтепровод «Дружба», по которому в Европу транзитом идет российская нефть, в реверсном режиме.