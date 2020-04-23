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Биолог посоветовала человечеству сменить стратегию выживания

Биолог посоветовала человечеству сменить стратегию выживания

Стратегия выживания человека как вида приводит к разрушению среды его обитания, поэтому необходима смена этой стратегии. Об этом заявила биолог, участник конференций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

"По мнению вирусологов, если человечество справится с Covid-19, но не изменит своей стратегии вида, то через два года будет еще какая-то пандемия. Вирусов великое множество, и они новые для человека, а когда вирус или паразит новый, то он, как правило, очень опасен, убийственен для организма. Если мы не пересмотрим свои стратегии как вида, то пандемии будут продолжаться. После этой пандемии мы должны понять, как мы будем сохранять свою среду обитания", - сообщила РИА Новости Воронцова.

Биолог подчеркнула, что человек оказывает огромное влияние на все земные экосистемы. В частности, начинают исчезать леса водорослей-ламинарий, которые являются средой обитания и размножения многих морских видов беспозвоночных и рыб. Кроме того, рыбу ловят тралением, при этом уничтожая всю глубоководную живность.

Особую опасность представляет то, что на дне океана обнаружены множество месторождений редкоземельных металлов - залежи кобальта, марганца и прочего, что используется в мобильных телефонах и электронных устройствах. Как отметила эксперт, уже существуют машины, которые будут "сгрызать" дно на глубине 4-5 километров и потом передавать добытое по трубе на корабль. При такой добыче в океане будет висеть взвесь, которая будет затемнять толщу океана, и это точно будет влиять на живые организмы и на температуру океана.

Воронцова подчеркнула, что необходимо сменить паразитарное существование по отношению к природе на симбиоз, однако для этого нужно выбрать другую стратегию человечества как вида.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров сообщил, что новый коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии и действует странно.

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По материалам: uposters.ru

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