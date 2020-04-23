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Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о лечении актрисы

Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о лечении актрисы
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщения СМИ о ее лечении.

Они заявили, что не раскрывают подробности о состоянии артистки, однако после просьб рассказать о лекарстве, которое якобы дают Заворотнюк, вынуждены обратить внимание на опубликованную журналистами ложную информацию.

"Нам стали поступать вопросы по поводу препарата кейтруда (который, как пишут, применяет Анастасия) и его эффективности. Мы хотим заявить, что НЕ знакомы с этим препаратом и НЕ можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем", — написали родственники в инстаграм-аккаунте, созданном для поддержки актрисы.


Они призвали подписчиков не верить подобным сообщениям и особенно тщательно проверять информацию, которая может повлиять на их здоровье.


Накануне СМИ сообщили, что врачи отпустили Заворотнюк домой на самоизоляцию, решив, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения. Некоторые журналисты давали информацию о лечении артистки.

Сообщения о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Родные артистки долго не комментировали эти сообщения, но затем подтвердили, что Заворотнюк действительно проходит лечение. Накануне они обнародовали официальный диагноз — у актрисы глиобластома (опухоль мозга).

# Россия
По материалам: ria.ru

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