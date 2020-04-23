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Блогосфера выяснила происхождение огромного синяка на лбу Кадырова

Блогосфера выяснила происхождение огромного синяка на лбу Кадырова

Видео кадры, выложенные на своем YouTube-канале главой Чечни Рамзаном Кадыровым, породили массу вопросов среди пользователей.

Блогосфера недоумевала, откуда у главы Республики огромный багровый синяк на лбу, который стал заметен из-за отсутствия волос на голове Кадырова. Именно на видео записи, появившейся в ответ на просьбы жителей Чечни открыть парикмахерские в период пандемии COVID-19, глава региона предстал побритым налысо.

Сведущие в традиционной мусульманской медицине пользователи уверены, что огромный кровоподтек на лбу главы Чечни стал результатом проведенной процедуры, называемой хиджама. Она представляет собой капиллярное кровопускание посредством небольших надрезов и установления специальной банки. Данная процедура призвана улучшать кровообращение и исцелять от многих заболеваний, пишет на своих страницах "ПолитРоссия".

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По материалам: u-f.ru

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