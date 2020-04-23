Боксер Проводников о работе депутатом: "Хочется нажраться водки от равнодушия чиновников. Народ нагибают"

Вадим Карасев

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников в интервью "Спорт-Экспресс" назвал "морально тяжелой" работу депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

"Сложная работа, морально очень тяжелая, я порой спать не могу. От всех моментов несправедливых. Порой приходишь домой и есть желание купить бутылку водки и нажраться. От равнодушия и бездействия чиновников. Очень тяжело, когда объезжаешь район и видишь, как люди живут. Президент издает прямые указы, а на местах ты видишь, что они не выполняются, народ просто нагибают", - поделился экс-спортсмен.

Он также рассказал о школе, которая никак не может построиться из-за бюрократических препонах со стороны чиновников. Проводников даже отдал собственную машину застройщику, чтобы тут расплатился со стройматериалами, а государство до сих пор не оплатило тому работу.

"Они все говорят "завтра-завтра". Мне принципиально закончить эту стройку, я уже просто не могу отступить, несмотря на все препоны, которые создаются искусственно. Раз уж я ввязался, я пойду до конца, не важно, какой ценой. И как после этого спать?" - сообщил депутат.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, в соответствии с которым и.о. заместителей губернаторов и депутаты законодательных собраний смогут заниматься бизнесом параллельно с основной работой.