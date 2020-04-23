Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Боксер Проводников о работе депутатом: "Хочется нажраться водки от равнодушия чиновников. Народ нагибают"

Боксер Проводников о работе депутатом: "Хочется нажраться водки от равнодушия чиновников. Народ нагибают"

Боксер Проводников о работе депутатом: "Хочется нажраться водки от равнодушия чиновников. Народ нагибают"

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников в интервью "Спорт-Экспресс" назвал "морально тяжелой" работу депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

"Сложная работа, морально очень тяжелая, я порой спать не могу. От всех моментов несправедливых. Порой приходишь домой и есть желание купить бутылку водки и нажраться. От равнодушия и бездействия чиновников. Очень тяжело, когда объезжаешь район и видишь, как люди живут. Президент издает прямые указы, а на местах ты видишь, что они не выполняются, народ просто нагибают", - поделился экс-спортсмен.

Он также рассказал о школе, которая никак не может построиться из-за бюрократических препонах со стороны чиновников. Проводников даже отдал собственную машину застройщику, чтобы тут расплатился со стройматериалами, а государство до сих пор не оплатило тому работу.

"Они все говорят "завтра-завтра". Мне принципиально закончить эту стройку, я уже просто не могу отступить, несмотря на все препоны, которые создаются искусственно. Раз уж я ввязался, я пойду до конца, не важно, какой ценой. И как после этого спать?" - сообщил депутат.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, в соответствии с которым и.о. заместителей губернаторов и депутаты законодательных собраний смогут заниматься бизнесом параллельно с основной работой.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 87026
В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 87026
Боксер Проводников о работе депутатом: "Хочется нажраться водки от равнодушия чиновников. Народ нагибают"
Боксер Проводников о работе депутатом: "Хочется нажраться водки от
Путин может провести очередное совещание с губернаторами
Путин может провести очередное совещание с губернаторами
Итальянские чиновники пойдут под суд из-за смертей от коронавируса
Итальянские чиновники пойдут под суд из-за смертей от коронавируса
Новый вид змеи назван в честь Салазара Слизерина, основателя одного из факультетов Хогвартса
Новый вид змеи назван в честь Салазара Слизерина, основателя одного
23 апреля 2020 года: начало месяца Рамадан
23 апреля 2020 года: начало месяца Рамадан
Перспективы новейшей АПЛ «Хабаровск» с ядерным дроном «Посейдон» — эксперты
Перспективы новейшей АПЛ «Хабаровск» с ядерным дроном «Посейдон» —
В Минкомсвязи ответили анекдотом на предложение прекратить блокировать Telegram
В Минкомсвязи ответили анекдотом на предложение прекратить
Роскосмос просит в 2,5 раза больше денег на "Ангару"
Роскосмос просит в 2,5 раза больше денег на "Ангару"
Путин обсудит с банкирами спасение экономики
Путин обсудит с банкирами спасение экономики
Меркель не сказала, когда экономика Германии начнет восстанавливаться
Меркель не сказала, когда экономика Германии начнет восстанавливаться
В Японии вышел первый 3D-мультфильм про Чебурашку
В Японии вышел первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Топ на сегодня

В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса
В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
Когда лучше поехать в Беларусь?
Когда лучше поехать в Беларусь?
Китаец заразил коронавирусом в больницах 78 человек и вынудил закрыть Харбин
Китаец заразил коронавирусом в больницах 78 человек и вынудил закрыть
Илон Маск научит Tesla плавать
Илон Маск научит Tesla плавать

Еще по теме

Экс-чемпион WBO боксер Проводников заявил, что его возвращение на ринг маловероятно
Главное, что боксер Лебедев закончил бой на своих ногах, заявил Проводников
Боксер Проводников заявил, что не ставит точку в спортивной карьере
Индонго победил Трояновского благодаря lucky punch, считает Проводников