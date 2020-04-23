Брак с иностранцем – тонкости и нюансы

Роман Иванов

С каждым годом все больше россиян и россиянок вступают в брак с людьми других национальностей. Согласно статистике, браки с иностранцами составляют около 10 000 в год. Но стоит понимать, что для вступления в брак с гражданином другой страны необходимо выполнить нескольких дополнительных формальных требований, включая нотариальный перевод определенных документов.

С чего начать оформления брачных отношений с иностранцем?

Все вопросы, связанные с официальным браком с иностранцем, должны решаться заблаговременно, чтобы избежать ненужного стресса непосредственно перед свадьбой. Помимо обязательного путешествия в ЗАГС вам также придется посещать такие учреждения, как посольство или консульство страны вашего партнера. Изначально такая процедура немного пугает молодоженов, но не стоит расстраиваться или паниковать, ничего сложного в этом нет.

Брак с иностранцем – формальности, которые нужно помнить

Брак с иностранцем на практике выглядит аналогично обычной свадьбе – будущие супруги должны подать стандартный и дополнительный (для гражданина другой страны) пакет документов в местный ЗАГС. Все эти документы являются очень важными, и должны быть переведены на язык той страны, в которой будет проходить заключение брака. То есть, если русский женится на американке в России, девушка предоставляет документы, переведенные с английского на русский. Если русская девушка хочет выйти замуж за гражданина Германии, она переводит свои документы на немецкий.

Особенности подачи документов для оформления брака

Очень важным нюансом при подаче переведенных документов в ЗАГС является тот факт, что они должны быть оформлены официально и нотариально заверены. Данную услугу оказывает «Международный Центр Перевода», специалисты которого подготовят нотариальный перевод в кратчайшие сроки по самой консервативной цене.

Список документов, подлежащих нотариальному переводу

Свидетельство о рождении.

Документ, удостоверяющий личность (как правило, это паспорт).

Копия свидетельства о расторжении брака (если один из молодоженов ранее уже состоял в браке).

Решение суда о расторжении брака (при его наличии).

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