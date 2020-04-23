Цены на нефть отыгрывают рекордный обвал

Анастасия Иванова

Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют уверенный рост, сообщает РИА Новости.

По данным торговых площадок, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 7.28 мск растет на 9,28% - до 22,24 доллара за баррель. Июньские фьючерсы марки WTI - на 11,54%, до 15,39 доллара за баррель.

Таким образом, частично отыгрывается падение цен на нефть, произошедшее в начале недели.

Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного снижения спроса на нефть в этом году.

Ранее радио Sputnik сообщило о механизме, который пополнит бюджет РФ на 1 трлн рублей, о нем рассказал министр энергетики Александр Новак.