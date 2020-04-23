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Число новых заражений коронавирусом в Москве продолжило снижаться

Число новых заражений коронавирусом в Москве продолжило снижатьсяФото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве зарегистрировано 1959 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице насчитывается почти 34 тысячи инфицированных, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

Второй день в городе наблюдается снижение темпов распространения инфекции. 21 апреля было выявлено 2548 человек с вирусом, до этого — более трех тысяч.

За последние сутки в столице скончались от COVID-19 27 пациентов в возрасте от 38 до 90 лет. Количество смертей выросло до 288.

Еще 181 житель Москвы вылечился. Всего в городе поправилось 2448 зараженных. Вице-мэр Анастасия Ракова выразила надежду, что лечение больных станет эффективнее благодаря новым методикам с применением гелия и переливанию плазмы крови с антителами.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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