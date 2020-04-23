Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею

Лидия Мартынова

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею на Красной площади по случаю 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, все санитарно-эпидемиологические нормы были соблюдены, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от фракции Александр Ющенко.

Накануне КПРФ по видеосвязи провела всесоюзное торжественное собрание. В онлайн-мероприятии приняли участие лидер компартии Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы Владимир Кашин, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, члены и активисты партии в регионах.