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Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею на Красной площади по случаю 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, все санитарно-эпидемиологические нормы были соблюдены, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от фракции Александр Ющенко.

Накануне КПРФ по видеосвязи провела всесоюзное торжественное собрание. В онлайн-мероприятии приняли участие лидер компартии Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы Владимир Кашин, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, члены и активисты партии в регионах.

# Политика
По материалам: ria.ru

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