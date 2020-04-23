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Что пишут в Телеграме: 23 апреля

Что пишут в Телеграме: 23 апреля

Ruposters подобрал посты популярных Telegram-каналов о важных событиях, произошедших в мире 23 апреля.

Канал "Суеверная демократия" пишет о ситуации с коронавирусом в Германии и комментариях канцлера Ангелы Меркель. Председатель правительства продолжает тиражировать свое упадническое настроение в массы даже несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка, судя по статистике, вышла на "плато". По ее словам, эпидемия только началась и продлится еще неизвестно сколько, "мы не можем вернуться к докоронавирусной жизни", спад прироста новых случаев не повод открывать магазины и школ.

В Северной Корее уже готов план на случай чрезвычайной ситуации — смерти Ким Чен Ына, пишет канал "Железный занавес". В этом случае во главе государства встанет его 32-летняя сестра Ким Ё Чжон, которая сейчас занимает пост первого замсекретаря ЦК Трудовой партии. Она получала образование в Швейцарии и считается вторым по влиятельности человеком в КНДР.

Депутат Госдумы Федот Тумусов высказался о блокировке мессенджера Telegram в России. Слова парламентария приводит канал "Без комментариев".

В большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ.

Поддерживает позицию Тумусова и главред RT Маргарита Симоньян, о чем пишет в своем канале.

Блокировку телеграма надо отменить хотя бы для того, чтобы не позориться.

Возвращение диких животных в города в период самоизоляции человека продолжается. Канал FlashPiter выложил фото целой стаи лебедей-кликунов, снятых в Финском заливе на фоне "Газпром Арены".

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А канал "Регионал" опубликовал ролик из Краснодара, где утиная семья воспользовалась введением пропускной системы, чтобы перейти трассу в неположенном месте.

Японская студия выпустила новую серию мультфильма о Чебурашке и Крокодиле Гене, пишет канал "Новости. Как есть". В ней на новый лад рассказывается история знакомства персонажей, полюбившихся не только жителям постсоветского пространства, но и Японии. Еще 17 лет назад японцы приобрели у "Союзмультфильма" права на Гену и Чебурашку и начали производить новые серии мультика, умудрившись сохранить атмосферу классических серий.

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По материалам: uposters.ru

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