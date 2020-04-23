Что смотреть онлайн 23 апреля. Расписание трансляций

Лидия Мартынова

Утро

Сегодня в Сети запланированы трансляции на любой вкус: не только записи спектаклей, среди них, например, опера с Анной Нетребко, но и светская премьера фильма "Спутник" с Федором Бондарчуком. О том, что интересного можно найти в Интернете - в материале РИА Новости.

С 2:30 (23 апреля) до 01:30 (24 апреля) можно посмотреть запись спектакля Метрополитен-оперы "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха. В фантасмагоричной постановке 2009 года появляются и сам поэт, и герои его повестей. Здесь сыграли Анна Нетребко, Джозеф Каллея, Екатерина Губанова, Кейт Линдси. Режиссер Бартлетт Шер, дирижер Джеймс Ливайн.

День

проведет трансляциюпо знаменитой сказке Редьярда Киплинга. Режиссер-постановщик – Алексей Ложкин.

В 13:00 Берлинская государственная опера представит запись "Триумфа времени и бесчувствия" Генделя. Пожалуй, одной из самых популярных работ композитора – за последние годы постановку в разах театрах мира осуществили Юрген Флимм, Кшиштоф Варликовский, Константин Богомолов. Театр представит работу Юргена Флимма и дирижера Себастьяна Руланда.