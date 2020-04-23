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Дениз Ричардс боится, что Чарли Шин покалечит жизнь своим дочерям: "У многих его женщин были проблемы с отцами"

Дениз Ричардс боится, что Чарли Шин покалечит жизнь своим дочерям: "У многих его женщин были проблемы с отцами"

После развода с Чарли Шином 49-летняя актриса Дениз Ричардс редко рассказывала о нем в интервью, оберегая детей от скандальных историй и внимания прессы. У Дениз и Чарли две дочери, 16-летняя Сэм и 14-летняя Лола, и мать не препятствует их общению с отцом. В одном из эпизодов телешоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" (The Real Housewives of Beverly Hills) Ричардс рассказала, почему приняла такое решение.

Дети многое не знают о своем отце, и я хочу, чтобы было именно так. Я никогда не говорю о нем плохо и хочу, чтобы Чарли по-прежнему был частью их жизни, потому что общалась с женщинами, с которыми он развлекался. Так вот, у многих из них были проблемы с отцами в детстве. Не хочу, чтобы на их месте во взрослом возрасте оказались наши девочки, — сказала актриса.


Дениз Ричардс и Чарли Шин

Брак Ричардс и Шина продлился четыре года, закончившись разводом в 2006-м. Не так давно, осенью 2018 года, актриса вышла замуж во второй раз. Ее мужем стал Аарон Файферс, который через год после свадьбы удочерил ее приемную дочь Элоиз Джони. Что до первого супруга кинозвезды, то сейчас продолжается ее судебное разбирательство с Шином из-за алиментов на Сэм и Лолу. Если Чарли не хочет платить алименты, то пусть это останется на его совести. Но было бы неплохо, если бы он не ругал меня при детях… Я знаю Чарли, поэтому могу сама справиться с ним. Это моя семья, — ответила Дениз на предложение другой участницы телешоу помочь ей с адвокатом.

Дениз Ричардс и Чарли Шин с дочерями Сэм и Лолой


Дениз Ричардс и Аарон Файферс
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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