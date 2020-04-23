ЕАЭС созрел для более высокого уровня интеграции, заявил Мишустин
Сегодня, 18:21 Алексей Вольцев
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для выхода на более высокий уровень интеграции, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Даже сам факт того, что мы сегодня обсуждаем вопросы тарификации, применительно к рынку газа, либерализации международных транспортных перевозок, говорит о том, что наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции", - сказал Мишустин на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета.
По материалам: ria.ru