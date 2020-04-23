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ЕАЭС созрел для более высокого уровня интеграции, заявил Мишустин

ЕАЭС созрел для более высокого уровня интеграции, заявил Мишустин
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для выхода на более высокий уровень интеграции, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Даже сам факт того, что мы сегодня обсуждаем вопросы тарификации, применительно к рынку газа, либерализации международных транспортных перевозок, говорит о том, что наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции", - сказал Мишустин на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета.

# Россия
По материалам: ria.ru

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