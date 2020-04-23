Европа готова заплатить за отказ от американского СПГ

Анастасия Иванова

Европейские клиенты отказываются от июньских поставок американского СПГ. Им стало выгоднее заплатить штраф, тариф за сжижение, чем везти дорогой сжиженный газ через океан. Тем более что под него в Европе может уже не быть места.

Десять различных компаний, в основном европейских, отменили 22 июньские поставки СПГ (более 2 млрд кубометров газа) из США: 15 поставок с двух заводов компании Cheniere, Sabine Pass и Corpus Christi, и пять — с терминала Freeport. Как рассказали источники Reuters среди трейдеров, от закупок отказались, например, нидерландско-британская Shell, французская Total, немецкая Uniper и итальянская Enel. Эти компании отказались комментировать ситуацию или не ответили на запрос агентства.

В американской компании Cheniere не стали комментировать коммерческие поставки, но сообщили, что в контрактах есть гибкие условия и клиенты могут отказаться от грузов, заплатив тариф за сжижение (в 2019 году его оценивали в $ 105—125 за тысячу кубометров). Это стандартное условие контрактов на поставки американского СПГ и главный риск американских терминалов СПГ, как замечало специализированное издание Seeking Alpha, состоит в том, чтобы не обанкротились клиенты, с которыми заключены долгосрочные контракты.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач отмечает, что спотовые цены на газ в Европе опустились ниже уровня операционных затрат по газу в США без учета платы за сжижение. Так, на американском Henry Hub торговали сегодня голубым топливом по $ 67 за тысячу кубометров, а на самой ликвидной бирже Европы TTF — по $ 62.

Кроме того, отмечает эксперт, американский СПГ может быть негде хранить. После теплой зимы европейские хранилища, по данным ассоциации GIE, заполнены почти на 60%. Текущая суточная закачка газа при этом составляет около 400 млн кубометров, и к июню уровень запасов ПХГ стран ЕС уже может достичь 75%.

Тем временем текущий спрос на газ в Европе резко упал из-за карантина, и замдиректора ФНЭБ не исключает, что потребители стран ЕС не выберут и обязательные к закупкам объемы российского газа по контрактам (80%). «Может, но с уплатой компенсации за недобор в соответствии с контрактами. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с карантином», — резюмировал Алексей Гривач.

Напомним, что еще в октябре прошлого года аналитик Оксфордского института энергетических исследований Майк Фулвуд спрогнозировал, что цены на газ в Европе могут опуститься до $ 70. В аналитическом обзоре он указал на то, что в 2019 году рост импорта СПГ в Европе большей частью замещал падение поставок из Алжира и уголь в генерации. Однако в следующем году таких замещений может и не быть и весь объем пойдет в излишки, которые «придавят» цены «до самого пола». Майк Фулвуд тогда и предположить не мог, что произойдет пандемия коронавируса и серьезное падение спроса. Однако указывал, что при минимальной разнице между европейскими и американскими ценами на газ терминалы СПГ в США начнут останавливаться: трейдерам будет дешевле оплачивать обязательные по контрактам тарифы на сжижение газа, но не забирать сам СПГ.